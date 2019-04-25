Томенко нашел человека на пост промышленного вице-премьера

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подобрал кандидата на последний вакантный пост в правительстве региона — заместителя председателя, курирующего минпром, минстрой, минтранс и управление по тарифам. Об этом он сообщил журналистам 24 апреля.

Он не назвал фамилию. Но сообщил, что в течение нескольких недель станет известно, кто это. Также Томенко добавил, что это житель Алтайского края.

По словам губернатора, он не торопился и старался подобрать кандидата, который был бы не менее компетентен и авторитетен, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: