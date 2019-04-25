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Политика

Томенко нашел человека на пост промышленного вице-премьера

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подобрал кандидата на последний вакантный пост в правительстве региона — заместителя председателя, курирующего минпром, минстрой, минтранс и управление по тарифам. Об этом он сообщил журналистам 24 апреля.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Он не назвал фамилию. Но сообщил, что в течение нескольких недель станет известно, кто это. Также Томенко добавил, что это житель Алтайского края.

По словам губернатора, он не торопился и старался подобрать кандидата, который был бы не менее компетентен и авторитетен, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

На время отсутствия заместителя я замыкал эти темы на себя. Министры сейчас работают со мной напрямую. Это полезно. Темы дорог и автотранспорта являются больными для региона. Жилищно-коммунальное хозяйство — тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И думаю, мы ничего не упустили. Но руководителя я подобрал.

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