Томенко нашел человека на пост промышленного вице-премьера

Он не назвал фамилию. Но сообщил, что в течение нескольких недель станет известно, кто это. Также Томенко добавил, что это житель Алтайского края.
По словам губернатора, он не торопился и старался подобрать кандидата, который был бы не менее компетентен и авторитетен, чем руководители подведомственных ему министерств и управления.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
На время отсутствия заместителя я замыкал эти темы на себя. Министры сейчас работают со мной напрямую. Это полезно. Темы дорог и автотранспорта являются больными для региона. Жилищно-коммунальное хозяйство — тоже еще та сфера. Ничего зазря не было. И думаю, мы ничего не упустили. Но руководителя я подобрал.