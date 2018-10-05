Томенко назначил начальников двух управлений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 5 октября назначил руководителей двух региональных управлений — пищевого и по ветеринарии, сообщил сайт правительства.

Управление по пищевой промышленности

Начальником управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям с 8 октября назначен Александр Большаков. Раньше он был заместителем прежнего руководителя Татьяны Зелениной.

Александр Большаков Управление Алтайского края по пищевой , перерабатывающей , фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Большакову 46 лет, родился в Горняке. В 1995 году окончил Алтайский государственный технический университет по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».

Еще в студенчестве начал работать электромонтером на Барнаульском комбинате хлебопродуктов. С 1995 по 2002 году работал на «Барнаульской мельнице». В 2011 году стал коммерческим директором «Гранты». Затем работал замдиректора в «АгроСиб-Раздолье».

В 2012 году стал заместителем начальника пищевого управления края. С 1 октября, после увольнения Татьяны Зелениной исполнял обязанности главы ведомства.

Управление ветеринарии

Владимир Самодуров газета «Новый путь»

Начальником ведомства с 15 октября станет Владимир Самодуров. До последнего времени он также был заместителем начальника управления. Прежний руководитель Владимир Ведяпин с 12 октября будет уволен «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Владимир Самодуров уже руководил управлением ветеринарии целый год, правда, в статусе и.о. Это случилось после того, как в феврале 2016 года был арестован предыдущий глава ведомства Анатолий Высочин, он сегодня отбывает наказание в колонии за взятку.