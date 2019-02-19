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Политика

Томенко назначил нового начальника краевого управления по тарифам

Губернатор Виктор Томенко с 18 февраля назначил Александра Катнова на должность начальника управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, пишет пресс-служба правительства региона.

Александр Катнов.
Александр Катнов.
altairegion22.ru

До назначения Александра Катнова обязанности руководителя управления несколько месяцев исполнял Олег Колосков, начальник отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий. Он возглавлял ведомство после отставки начальника управления Сергея Родта осенью 2018 года.

Известно, что ранее Александр Катнов работал заместителем главы «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба по экономике и финансам, отмечает «Банкфакс». Кроме того, по данным портала «За честный бизнес», полный тезка нынешнего начальника управления был учредителем двух компаний — «Эколес» и «Экбус-Консалт», которые уже ликвидированы.

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