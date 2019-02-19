Томенко назначил нового начальника краевого управления по тарифам

До назначения Александра Катнова обязанности руководителя управления несколько месяцев исполнял Олег Колосков, начальник отдела мониторинга, анализа и развития информационных технологий. Он возглавлял ведомство после отставки начальника управления Сергея Родта осенью 2018 года.
Известно, что ранее Александр Катнов работал заместителем главы «Алтайкрайэнерго» Сергея Приба по экономике и финансам, отмечает «Банкфакс». Кроме того, по данным портала «За честный бизнес», полный тезка нынешнего начальника управления был учредителем двух компаний — «Эколес» и «Экбус-Консалт», которые уже ликвидированы.