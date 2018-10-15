Томенко объяснил, почему задерживаются назначения в правительство Алтайского края

Основные назначения в правительстве края пройдут 22 октября, сообщил губернатор Виктор Томенко на встрече с депутатами АКЗС. Он объяснил, почему процесс назначений растянут во времени.

Это вызвано рядом объективных причин. Некоторых министров по закону нужно согласовать с федерацией. Речь, в частности, идёт о министрах финансов, промышленности, природных ресурсов. Кроме того, ряду руководителей нужно получить допуск к гостайне, на это тоже требуется время. По большей части кандидатур, сообщил губернатор, процедуры уже завершаются.

Томенко подчеркнул, что за каждого назначенного будет нести личную ответственность: их эффективность, компетентность и даже моральные качества. «Это моя зона ответственности», — сказал он.