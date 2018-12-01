Томенко объяснил своё решение вступить в «Единую Россию»

Виктор Томенко рассказал, что написал заявление о вступлении в партию «ЕР» сразу после того, как вступил в должность губернатора.

«Если я буду участвовать в партийной жизни края и страны в качестве непосредственного члена партии, то можно будет более эффективно решать вопросы, которые есть у жителей Алтайского края, решать их проблемы, — заявил глава региона, — Думаю, что в таком случае и поддержка со стороны федерального центра могла бы быть более весомой и эффективной.

Поэтому, всё взвесив, я подал заявление и 7−8 декабря буду участвовать в работе съезда партии в Москве, куда меня пригласило руководство».

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко считает, что решение губернатора — это важный шаг в деле организации эффективной работы руководящей команды региона.

«Решение главы региона вступить в ряды сторонников партии мы восприняли как перспективный шаг, — говорит Романенко, — У нашего региона достаточно сильное партийное ядро с представительством во всех уровнях власти. Учитывая роль партии на федеральном уровне, мы можем смело говорить, что решения о распределении федеральных средств регионам на реализацию программ принимается нашей партией».

Также решение Виктора Томенко о вступлении в партию «Единая Россия» прокомментировал депутат Государственной Думы РФ от Алтайского края Иван Лоор. «Решение главы региона еще больше объединит нас вокруг задач, которые стоят перед регионом, и решения которых ждут от нас жители Алтайского края — от самого отдаленного населенного пункта, до краевого центра. Считаю, что сообща, единой командой, нам будет проще двигаться к достижению поставленных целей», — подчеркнул депутат.

До сих пор Виктор Томенко оставался беспартийным. Однако на пост губернатора он баллотировался от «ЕР» — таково требование законодательства, глава региона может избираться только от партии.