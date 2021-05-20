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Политика

Томенко неожиданно оказался в аутсайдерах темы развития спорта

Кто из глав регионов уделяет больше внимания теме развития спорта, разбирался Центр политической конъюнктуры. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко оказался в хвосте свежего рейтинга ЦПК по количеству упоминаний в контексте спортивной тематики с января по апрель.

Виктор Томенко на зарядке.
Виктор Томенко на зарядке.
instagram.com/gubernator_tomenko

Эксперты ЦПК анализировали социальные сети на предмет того, как главы российских регионов работают над развитием спортивной инфраструктуры, привлечением жителей регионов к занятиям спортом и транслированием идей здорового образа жизни.

В рейтинге регионов Алтайский край занял достаточно неплохое 38 место — 3 710 упоминаний — и попал в группу B (стремящиеся к лидерству).

Однако сам губернатор большим числом упоминаний в контексте спорта не отличился. Виктор Томенко набрал 20 упоминаний и расположился на 70 месте из 85.

Лидерами по этому показателю стали глава Чеченской республики — Рамзан Кадыров, на втором месте — губернатор Московской области Андрей Воробьев, третье занял глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Впрочем, губернатор Алтайского края со спортом «на ты». Ранее Виктор Томенко поделился тем, как делает зарядку по утрам. А еще он плавает, а зимой катается на лыжах.

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