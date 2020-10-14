Томенко опустился в группу аутсайдеров в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 76-е место по итогам сентября в рейтинге влияния глав российских регионов. Его составляет Агентство политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет прокремлевский политтехнолог Дмитрий Орлов. Кстати, по некоторым данным, именно Орлов консультировал Томенко во время выборов 2018 года.

По итогам рейтинга Виктор Томенко вошел в группу 10 худших губернаторов, которые заняли места с 76-го по 85-е. В августе он был на 71-й строчке.

Некоторым утешением может служить лишь то, что еще ниже позиции у главы Республики Алтай Олега Хорохордина — 81 место.

Возможно, падение в рейтинге связано с тем, что Виктор Томенко заболел коронавирусом и не мог в полной мере управлять регионов и взаимодействовать с федеральными властями.

При составлении рейтинга, по словам Дмитрия Орлова, учитывается, как регион и его губернатор выполняет директивы Кремля.

«Развитие социальных программ и транспортной инфраструктуры, поддержка строительной отрасли, декриминализация значимых отраслей региональной экономики, плотно связанных с интересами местных элит, при создании дополнительных механизмов работы с общественными структурами и волонтерскими движениями остаются в числе приоритетов политики центра», — указывает в пояснительной записке политтехнолог.

Также учитывалась ситуация в лесной отрасли регионов. Особенно после того, как поручение навести порядок в ней дал президент Путин.

Как известно, в Алтайском крае здесь не все гладко. Открытое противостояние между минприроды и крупнейшим арендатором «Алтайлес» из-за аренды участков вырвалось в публичное пространство и закончилось уходом министра Владимира Попрядухина. Тем не менее, по данным altapress.ru, каких-то серьезных претензий к его работе, в том числе у правоохранительных органов, пока нет.

Также при составлении рейтинга учитывалось развитие внутреннего туризма, внедрение цифровых технологий, отношения внутри региональных элит и многие другие факторы.