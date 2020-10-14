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Политика

Томенко опустился в группу аутсайдеров в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 76-е место по итогам сентября в рейтинге влияния глав российских регионов. Его составляет Агентство политических и экономических коммуникаций, которое возглавляет прокремлевский политтехнолог Дмитрий Орлов. Кстати, по некоторым данным, именно Орлов консультировал Томенко во время выборов 2018 года.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова, altapress.ru

По итогам рейтинга Виктор Томенко вошел в группу 10 худших губернаторов, которые заняли места с 76-го по 85-е. В августе он был на 71-й строчке.

Некоторым утешением может служить лишь то, что еще ниже позиции у главы Республики Алтай Олега Хорохордина — 81 место.

Возможно, падение в рейтинге связано с тем, что Виктор Томенко заболел коронавирусом и не мог в полной мере управлять регионов и взаимодействовать с федеральными властями.

При составлении рейтинга, по словам Дмитрия Орлова, учитывается, как регион и его губернатор выполняет директивы Кремля.

«Развитие социальных программ и транспортной инфраструктуры, поддержка строительной отрасли, декриминализация значимых отраслей региональной экономики, плотно связанных с интересами местных элит, при создании дополнительных механизмов работы с общественными структурами и волонтерскими движениями остаются в числе приоритетов политики центра», — указывает в пояснительной записке политтехнолог.

Также учитывалась ситуация в лесной отрасли регионов. Особенно после того, как поручение навести порядок в ней дал президент Путин.

Как известно, в Алтайском крае здесь не все гладко. Открытое противостояние между минприроды и крупнейшим арендатором «Алтайлес» из-за аренды участков вырвалось в публичное пространство и закончилось уходом министра Владимира Попрядухина. Тем не менее, по данным altapress.ru, каких-то серьезных претензий к его работе, в том числе у правоохранительных органов, пока нет.

Также при составлении рейтинга учитывалось развитие внутреннего туризма, внедрение цифровых технологий, отношения внутри региональных элит и многие другие факторы.

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