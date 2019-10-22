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22 октября
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Политика

Томенко поручил навести в Алтайском крае порядок с дамбами

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко потребовал от подчиненных разработать детальный план обеспечения безопасности на гидротехнических сооружениях. Проблема стала актуальной после того, как в Красноярском крае в ночь с 18 на 19 октября произошел прорыв дамбы, в результате чего погибли 17 человек.

Строительство бийской дамбы.
Строительство бийской дамбы.
Юрий Верещагин

Следственный комитет России уже установил, что пять гидротехнических сооружений, смытые рекой в Красноярском крае, были построены незаконно с нарушением всех технологий и без документов.

Проведенная проверка показала, что в Алтайском крае 95 дамб являются бесхозными, 20 из них при этом имеют весьма сомнительную надежность.

Как сообщает ТАСС, Томенко поручил министру природы Владимиру Порядухину срочно принять меры. Для начала установить собственников ГТС, а если они не определятся — принимать меры, предусмотренные законодательством, то есть перейти к консервации или ликвидации.

Всего в Алтайском крае 233 гидротехнических сооружения. Примерно половина из них имеет безопасное состояние.

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