Томенко призвал голосовать за Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал жителей региона принять самое активное участие в голосовании за «Город трудовой доблести», которое состоится 1 июля одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Призыв Томенко опубликован на сайте регионального отделения партии «ЕР», губернатор является членом генсовета партии.

Глава региона подчеркнул в обращении, которое разместил также у себя в Instagram, что почетное звание «Город трудовой доблести» будет присваиваться городам впервые по решению президента страны Владимира Путина.

Акция посвящается 75-летию Великой Победы. Критерии участия максимально просты, главное — подтверждение факта трудовых подвигов жителей конкретного населенного пункта.

Виктор Томенко,

губернатор:

Трудовой подвиг наших земляков сложно оценить. В Барнауле на станкостроительном заводе был изготовлен каждый второй патрон, каждый пятый двигатель для танка Т-34 сделан на заводе «Трансмаш». Более 6 млн флаконов лекарств для фронта изготовили фармацевты Бийска. В Рубцовске выпускали столь необходимые тракторы, боеприпасы, саперные лопатки. В Новоалтайске производили авиабомбы и снаряды. За этими цифрами и фактами — героический труд и судьбы наших земляков

Как принять участие в этом голосовании?

Проголосовать за один из четырех городов Алтая просто. Для удобства участки по проекту «Город трудовой доблести» расположены у участковых избирательных комиссий голосования по поправкам в Конституцию Россию.

Кроме того, на улицах городов продолжают выходить волонтеры проекта, вручая каждому желающему буклеты со справочной информацией и бланки для участия в голосовании, которые можно заполнить дома, а на своем участке отдать анкету со своим голосом волонтеру.