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Томенко встретит Новый год в Барнауле с семьей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретит Новый год в Барнауле в кругу семьи и друзей, рассказали altapress.ru в пресс-службе правительства.

Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
Владимир Путин встретился с Виктором Томенко.
kremlin.ru

31 декабря вечером в филармонии состоится концерт, на котором будут присутствовать глава региона, краевые депутаты с супругами, члены правительства. Приглашение на это мероприятие «Банкфаксу» подтвердил депутат Владислав Вакаев.

Он отметил, что прежний губернатор на подобные приемы приглашал руководителей фракций, председателя Заксобрания, а рядовых депутатов не звал. «Видимо, Виктор Томенко решил изменить эту ситуацию и выстроить иные отношения с нами, надеюсь, это перейдет в добрую традицию», — сказал Вакаев.

Сам Новый год, сообщили в пресс-службе, Томенко традиционно проводит с семьей и друзьями. Слушают президента, под бой курантов пьют шампанское.

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