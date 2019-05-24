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Политика

Томенко раскрыл свой доход, квартиры и авто

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в 2018 году заработал 5,580 млн рублей. Члены правительства опубликовали сведения о доходах и имуществе.

Виктор Томенко
Виктор Томенко
Анна Зайкова

В собственности главы региона — две квартиры 113 и 234 кв. метров, а также нежилое помещение.

У него в пользовании — квартира и номер в учреждении. Томенко также принадлежат автомобили Audi Q7 и Toyota Corolla.

Доход его жены в 2018 году составил 236,7 тысяч рублей. Ей принадлежат два машиноместа и нежилое помещение.

В прежние годы доход губернатора составлял:

  • 2017 год — 3,156 млн
  • 2016 год — 8 млн
  • 2015 год — 9,647 млн
  • 2014 год — 12 млн
  • 2013 год — 10,5 млн

Самая крупная сумма, которую декларировал Виктор Томенко, относилась к его доходу за 2010 год, — почти 110 млн рублей. Тогда он занял 47-е место в рейтинге доходов чиновников по версии журнала Forbes.

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