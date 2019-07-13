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13 июля 26°C

Томенко распорядился освободить проезды от машин для доступа спецтехники

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил 12 июля разработать комплекс мер в целях соблюдения требований противопожарной безопасности. В том числе и беспрепятственный доступ спецтехники к зданиям жилых домов. Задачи всем ведомствам были поставлены главой края на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Отчет Виктора Томенко
Отчет Виктора Томенко
Анна Зайкова

Как сообщает сайт правительства края, поручение касается проезда машин пожарных служб, скорой помощи и другого спецтранспорта. Проблемы у них возникают из-за отсутствия официально оформленных мест парковки личного транспорта и особенностями застройки новых кварталов Барнаула.

Тема поручения стала актуальной после того, как 10 июля в Барнауле на проезде Северный Власихинский произошел крупный пожар в многоквартирном доме. Человеческих жертв удалось избежать, жильцов вовремя эвакуировали. Но как сотрудники МЧС, так и жители жаловались на то, что машины никак не могли проехать к загоревшемуся дому. Все дворы были заставлены автомобилями.

По словам начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александра Макарова, путь к месту ликвидации ЧС 10 июля преграждал беспорядочно расположенный у многоэтажных жилых домов личный транспорт. Часть автомобилей пожарным и неравнодушным гражданам в буквальном смысле пришлось переносить на руках, чтобы обеспечить проезд спецтехники.

Томенко также обратил внимание, что предметом особого разбирательства должны стать факты незаконного перекрытия внутриквартальных проездов в районах многоэтажной застройки. Дополнительные и ни с кем не согласованные препятствия ограничивают въезд во дворы и нередко приводят к трагическим последствиям.

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