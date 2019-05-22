Томенко рассказал Медведеву, как планирует развивать алтайские села

Об этом шла речь 21 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам модернизации АПК и села. Там обсудили тему разработки и принятия новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года. Как сообщает пресс-служба губернатора, Дмитрий Медведев в своем выступлении сосредоточился на экспортном потенциале сельского хозяйства.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20% по отношению к 2017-му, и достиг 25 млрд долларов.
Все прекрасно помнят, что было еще буквально 10 лет назад. Все объемы растут, включая объемы поставок рыбы, морепродуктов, мяса, молока, а по экспорту пшеницы наша страна занимает первое место в мире.
Теперь у нас есть новая амбициозная цель — увеличить объем экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 млрд долларов к 2024 году, то есть увеличить его более чем в два раза. Работа большая, но самое главное — ее предстоит выполнять людям, которые живут на селе.
Виктор Томенко доложил премьер-министру о том, как идет работа над новой госпрограммой. «Увеличение объемов ее финансирования и реализация вместе с национальными проектами придаст мощный импульс развитию сельских территорий, обеспечит сельским жителям комфортное проживание», — цитирует губернатора официальный сайт.
О конкретных направлениях госпрограммы в официальном сообщении упоминается лишь вскользь. В частности, в программе «запланированы мероприятия по содействию занятости населения, благоустройству сельских территорий, газификации села, а также сохранение отдельным специалистам социальных выплат на строительство или приобретение приобретение жилья на селе».