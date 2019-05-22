Томенко рассказал Медведеву, как планирует развивать алтайские села

Об этом шла речь 21 мая на заседании правительственной комиссии по вопросам модернизации АПК и села. Там обсудили тему разработки и принятия новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий до 2025 года. Как сообщает пресс-служба губернатора, Дмитрий Медведев в своем выступлении сосредоточился на экспортном потенциале сельского хозяйства.

Наши аграрии сегодня не только вернули себе российский продовольственный рынок, но и наращивают экспорт, причем быстрее большинства других отраслей экономики. За прошлый год он увеличился на 20% по отношению к 2017-му, и достиг 25 млрд долларов.

Все прекрасно помнят, что было еще буквально 10 лет назад. Все объемы растут, включая объемы поставок рыбы, морепродуктов, мяса, молока, а по экспорту пшеницы наша страна занимает первое место в мире.

Теперь у нас есть новая амбициозная цель — увеличить объем экспорта продукции нашего аграрного сектора до 45 млрд долларов к 2024 году, то есть увеличить его более чем в два раза. Работа большая, но самое главное — ее предстоит выполнять людям, которые живут на селе.