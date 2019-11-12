Томенко рассказал Медведеву о реализации нацпроектов в Алтайском крае

12 ноября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев встретился в Барнауле с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. Они начали разговор о реализации национальных проектов в Алтайском крае, развитии сельских территорий и реализации мероприятий по борьбе с бедностью в регионе. Публикуем стенограмму части встречи, открытой для прессы, с незначительными сокращениями.

Дмитрий Медведев: — Завтра мы с вами продолжим работу, я имею в виду наше совещание по развитию сельских территорий. Для его проведения мы выбрали Алтайский край, понятно почему. Потому что у вас значительная часть людей живет на селе, почти 50%, насколько я понимаю.

Чуть-чуть меньше половины. И в то же время, естественно, мы поговорим завтра о развитии проблемных территорий, в которых принимаем специальные меры для поддержки, включая и Алтайский край. Недавно мы встречались в Москве, потом и другие территории участвовали. А сейчас скажите, что делается по реализации национальных проектов. Имеются в виду социальные проекты — «Образование», «Здравоохранение» и другие направления работы, которую вы ведете.

Виктор Томенко: — Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Я хотел бы доложить о реализации нацпроектов в Алтайском крае и об ожидаемых результатах. Год заканчивается, и мы уже можем сформулировать итоги и говорить о проблемах, которые в ходе текущей работы мы обнаружили.

Сначала хотел бы высказать вам слова благодарности за постоянное внимание к проблемам Алтайского края, к вопросам развития края, мы это чувствуем. Целый ряд решений после нашей последней встречи был принят и вами лично, и правительством РФ в целом в крае".

Дмитрий Медведев: — Вы свой план согласовали?

Виктор Томенко: — Имеется в виду по тем 10 проблемным территориям?..

Дмитрий Медведев: — Да, вы как одна из таких территорий, которые…

Виктор Томенко: — Уже проект документов в правительстве на визировании.

Дмитрий Медведев: — Понятно. То есть с вашей стороны документы подготовлены.

Виктор Томенко: — Да, совершенно так. Если говорить про нацпроекты, то в целом на этот год Алтайский край принимает участие в реализации 52 федеральных проектов. Их всего 67, которые у нас в рамках 12 национальных проектов работают в РФ. И, естественно, мы не принимаем участие там, где мы географически не можем это сделать или где не предусматривается участие регионов.

Впрямую скажем, как в реализации нацпроекта «Наука». Мы там опосредованное участие принимаем, впрямую мы там не задействованы.

52 национальных проекта, по всем работа у нас организована. В целом, на реализацию этих проектов в этом году предусмотрено более 16,5 млрд рублей. Большая часть средств, примерно 12,5 млрд, то есть три четверти, это средства федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов.

И, конечно, основное финансирование и объем работ на этот год сегодня сконцентрированы на наиболее крупных нацпроектах. Это нацпроект «Демография», здесь 4,5 млрд рублей будет израсходовано на эти цели в крае по году. Еще 4,5 млрд рублей будет направлено на реализацию нацпроекта «Здрвоохранение». Более 5 млрд. рублей мы направим на реализацию проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — очень важная для края тема. И создание комфортной городской среды, решение вопросов, связанных со строительством жилья, здесь еще более 1 млрд рублей будет направлено.

Подробнее все затронутые темы планируется осветить 13 ноября на выездном совещании в селе Санниково (Первомайский район).

Дмитрий Медведев прибыл в Барнаул из Новосибирска на скоростном поезде «Ласточка». В дороге он обсудил с гендиректором «РЖД» Олегом Белозеровым и рядом высокопоставленных чиновников проекты инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2020 — 2022 годы.