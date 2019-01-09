Томенко рассказал, почему еще не назначил двух своих заместителей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал, что столкнулся с кадровым дефицитом по некоторым направлениям, из-за чего до сих пор не может назначить еще двух вице-премьеров. Крайних сроков решения этого вопроса он себе не ставит. Об этом глава региона заявил журналистам в большом интервью.