Томенко рассказал, почему еще не назначил двух своих заместителей

Напомним, сегодня в правительстве остаются вакантными два кресла заместителей председателя из девяти. Один — куратор промышленности, строительства и транспорта. Второй — внутренней политики, медиа, спорта и культуры.
По словам Томенко, теперь у него стоит задача «подобрать таких кандидатов, которые были бы сильнее уже назначенных министров».
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Наш механизм позволяет мне управлять этими блоками напрямую, пока там нет заместителей. В принципе это достаточно полезно для меня — кое-где погрузиться поглубже.
Губернатор сказал, что ему помогают и другие заместители, между которыми перераспределяются обязанности еще не назначенных замов.