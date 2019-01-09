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Политика
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Томенко рассказал, почему еще не назначил двух своих заместителей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко признал, что столкнулся с кадровым дефицитом по некоторым направлениям, из-за чего до сих пор не может назначить еще двух вице-премьеров. Крайних сроков решения этого вопроса он себе не ставит. Об этом глава региона заявил журналистам в большом интервью.

Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Коридоры власти. В правительстве Алтайского края.
Анна Зайкова

Напомним, сегодня в правительстве остаются вакантными два кресла заместителей председателя из девяти. Один — куратор промышленности, строительства и транспорта. Второй — внутренней политики, медиа, спорта и культуры.

По словам Томенко, теперь у него стоит задача «подобрать таких кандидатов, которые были бы сильнее уже назначенных министров».

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Наш механизм позволяет мне управлять этими блоками напрямую, пока там нет заместителей. В принципе это достаточно полезно для меня — кое-где погрузиться поглубже.

Губернатор сказал, что ему помогают и другие заместители, между которыми перераспределяются обязанности еще не назначенных замов.

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