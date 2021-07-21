Томенко рассказали, как в Алтайском крае на фоне пандемии будут проводить трехдневные выборы

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, главной темой стал вопрос обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения единого дня голосования.
Как рассказала председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова, в данный момент избирательная кампания входит в основную стадию.
Ирина Акимова,
председатель избирательной комиссии Алтайского края:
Основными задачами по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения всех избирательных кампаний на территории края являются сохранность избирательной документации, обеспечение правопорядка в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, соблюдение пожарной безопасности.
Акимова также подчеркнула, что спецификой кампании 2021 года станут мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Что касается обеспечения чистоты голосования, то на большинстве избирательных участков будет организована круглосуточная видеофиксация.
«Онлайн-трансляция видеоизображения в интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрировано более 75 процентов избирателей региона. Остальные УИК будут оборудованы видеорегистраторами», — уточнила Ирина Акимова.
Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян доложил, что совместно с сотрудниками Управления Росгвардии и МЧС, представителями местных администраций и избирательных комиссий будет проверена техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность избирательных участков.
Пункты для голосования возьмут под круглосуточную охрану. К обеспечению общественного порядка привлекут народных дружинников, курсантов БЮИ, представителей ЧОПов и казачества.
Также прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС.
Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, дал поручение продолжить работу в формате межведомственного взаимодействия по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов.