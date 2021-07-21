Томенко рассказали, как в Алтайском крае на фоне пандемии будут проводить трехдневные выборы

Информацию о подготовке к выборам депутатов Госдумы и регионального Заксобрания заслушал губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, главной темой стал вопрос обеспечения общественной безопасности в местах массового пребывания людей в ходе подготовки и проведения единого дня голосования.

Как рассказала председатель региональной избирательной комиссии Ирина Акимова, в данный момент избирательная кампания входит в основную стадию.

Ирина Акимова,

председатель избирательной комиссии Алтайского края:

Основными задачами по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения всех избирательных кампаний на территории края являются сохранность избирательной документации, обеспечение правопорядка в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования, соблюдение пожарной безопасности.

Акимова также подчеркнула, что спецификой кампании 2021 года станут мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Председатель крайизбиркома Ирина Акимова. Анна Зайкова

Что касается обеспечения чистоты голосования, то на большинстве избирательных участков будет организована круглосуточная видеофиксация.

«Онлайн-трансляция видеоизображения в интернет будет производиться на самых больших избирательных участках, где зарегистрировано более 75 процентов избирателей региона. Остальные УИК будут оборудованы видеорегистраторами», — уточнила Ирина Акимова.

Начальник Главного управления МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян доложил, что совместно с сотрудниками Управления Росгвардии и МЧС, представителями местных администраций и избирательных комиссий будет проверена техническая укрепленность и антитеррористическая защищенность избирательных участков.

Пункты для голосования возьмут под круглосуточную охрану. К обеспечению общественного порядка привлекут народных дружинников, курсантов БЮИ, представителей ЧОПов и казачества.

В Алтайском крае обсудили безопасность осенних выборов. altairegion22.ru.

Также прорабатывается вопрос образования во всех городах и районах резервных избирательных участков на случай ЧС.

Губернатор Виктор Томенко, в свою очередь, дал поручение продолжить работу в формате межведомственного взаимодействия по обеспечению общественной безопасности при подготовке и проведении выборов.