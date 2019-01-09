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Томенко сходил на Рождество в храм и подарил митрополиту панно

7 января в здании алтайской митрополии губернатор Алтайского края встретился с митрополитом Барнаульским и Алтайским Сергием и подарил ему небольшое панно «Дорога к храму», выполненное мастерами Колыванского камнерезного завода, сообщает официальный сайт региона.

Томенко в митрополии.
Томенко в митрополии.
altairegion22.ru

Глава митрополии в свою очередь подарил Томенко икону святого мученика Виктора и новые издания Барнаульской епархии. Вместе они посетили домовой Благовещенский храм, где митрополит Сергий рассказал губернатору о празднике Рождества Христова, а также об изготовленном уральскими мастерами фаянсовом иконостасе храма.

Правящий архиерей поблагодарил Виктора Томенко «за внимание к вопросам взаимодействия церкви и государства в решении важных социальных задач и выразил надежду на дальнейшее продуктивное соработничество», пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

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