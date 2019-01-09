Томенко сходил на Рождество в храм и подарил митрополиту панно

Глава митрополии в свою очередь подарил Томенко икону святого мученика Виктора и новые издания Барнаульской епархии. Вместе они посетили домовой Благовещенский храм, где митрополит Сергий рассказал губернатору о празднике Рождества Христова, а также об изготовленном уральскими мастерами фаянсовом иконостасе храма.
Правящий архиерей поблагодарил Виктора Томенко «за внимание к вопросам взаимодействия церкви и государства в решении важных социальных задач и выразил надежду на дальнейшее продуктивное соработничество», пишет пресс-служба правительства Алтайского края.