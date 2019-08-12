Томенко сравнил старт своей карьеры губернатора с началом работы Евдокимова на Алтае

Виктор Томенко сравнил ситуацию, в которой он оказался, когда начал работать в Алтайском крае, с той, что выпала Михаилу Евдокимову в начале его губернаторского срока. Об этом 10 августа глава региона рассказал журналистам пресс-тура «Алтайские ОБЬятия», который организовало правительство региона.

Федеральные журналисты спросили Виктора Томенко, какие первые впечатления были у него от Алтайского края. Он ответил: «Смешанные чувства, потому что лето было кстати говоря… фиговое было лето».

Губернатор вспомнил непростые погодные условия лета 2018 года, когда резко потеплело, а потом пошли дожди. Земля до конца не прогрелась, и на глубине оказались «ледяные линзы». Дождевая вода осталась в верхних слоях почвы, что для аграрного края — ЧП, заключил Томенко.

Сроки проведения посевной пришлось сдвигать на 20−30 дней. Была большая опасность «провалиться» с урожаем.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Мало того, что это было в принципе ужасно. В нашей ситуации люди могли бы сказать: «Вот прислали — и загубили урожай». Я, кстати говоря, знакомясь с историей края понял, что у Михаила Сергеевича Евдокимова была примерно такая история. Тогда не так сильны были хозяйства, что-то наложилось с погодой, экономикой, не сложилось с посевным материалом. Не справились хозяйства, а разговор в газетах пошел такой: «Кое-кто перешутил». Речь шла о посевной. Конечно, это было бы нехорошо.

Томенко вспомнил, как в первые дни работы ему пришлось собирать комиссию и вводить в регионе чрезвычайное положение, перераспределять посевные площади под культуры, у которых меньше срок вегетации, гарантировать сельхозпроизводителям в случае чего отсрочки в банках.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: