Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 февраля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Виктор Томенко приподнялся в рейтинге влиятельности губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 61-ю строчку рейтинга влиятельности глав регионов по итогам января 2021 года. До этого он находился на 66-м место из 85 своих коллег.

Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Инаугурация Виктора Томенко. 17 сентября 2018 года.
Анна Зайкова.

Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций, возглавляемое близким к Кремлю политологом и политтехнологом Дмитрием Орловым. Он в частности консультировал и Виктора Томенко во время выборов на пост губернатора в 2018 году.

Небольшая положительная динамика алтайского губернатора в рейтинге составителями ничем не объясняется. Общее 61 место относится к числу тех, что можно считать «средним влиянием».

Условный рейтинг влиятельности сибирских губернаторов выглядит так:

  • Игорь Кобзев (Иркутская область) — 24 место.
  • Андрей Травников (Новосибирская оласть) — 36 место.
  • Александр Усс (Красноярский край) — 38 место.
  • Сергей Цивилев (Кемеровская область) — 42 место.
  • Виктор Томенко (Алтайский край) — 61 место.
  • Александр Бурков (Омская область) — 67 место.
  • Сергей Жвачкин (Томская область) — 73 место.
  • Олег Хорохордин (Республика Алтай) — 80 место.
  • Шолбан Кара-Оол (Тыва) — 83 место.
  • Валенин Коновалов (Хакасия) — 85 место.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость