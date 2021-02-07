Виктор Томенко приподнялся в рейтинге влиятельности губернаторов

Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций, возглавляемое близким к Кремлю политологом и политтехнологом Дмитрием Орловым. Он в частности консультировал и Виктора Томенко во время выборов на пост губернатора в 2018 году.
Небольшая положительная динамика алтайского губернатора в рейтинге составителями ничем не объясняется. Общее 61 место относится к числу тех, что можно считать «средним влиянием».
Условный рейтинг влиятельности сибирских губернаторов выглядит так:
- Игорь Кобзев (Иркутская область) — 24 место.
- Андрей Травников (Новосибирская оласть) — 36 место.
- Александр Усс (Красноярский край) — 38 место.
- Сергей Цивилев (Кемеровская область) — 42 место.
- Виктор Томенко (Алтайский край) — 61 место.
- Александр Бурков (Омская область) — 67 место.
- Сергей Жвачкин (Томская область) — 73 место.
- Олег Хорохордин (Республика Алтай) — 80 место.
- Шолбан Кара-Оол (Тыва) — 83 место.
- Валенин Коновалов (Хакасия) — 85 место.