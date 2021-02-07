Виктор Томенко приподнялся в рейтинге влиятельности губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял 61-ю строчку рейтинга влиятельности глав регионов по итогам января 2021 года. До этого он находился на 66-м место из 85 своих коллег.

Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций, возглавляемое близким к Кремлю политологом и политтехнологом Дмитрием Орловым. Он в частности консультировал и Виктора Томенко во время выборов на пост губернатора в 2018 году.

Небольшая положительная динамика алтайского губернатора в рейтинге составителями ничем не объясняется. Общее 61 место относится к числу тех, что можно считать «средним влиянием».