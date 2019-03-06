Томенко усилил позицию в рейтинге влияния губернаторов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поднялся на две строчки в рейтинге влияния, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК) по итогам февраля 2019 года. Несмотря на это он пока остается в группе глав регионов со средним влиянием.

Виктор Томенко по итогам января занимался 67-е место в рейтинге влияния глав регионов. По итогам февраля он переместила на 65-е. Он входит в группу глав регионов со средним влиянием. Из глав сибирских регионов в эту же группу входят губернатор Томской и Иркутской областей, глава Хакассии, республик Тыва и Алтай. Кстати, глава Республики Алтай Александр Бердников ухудшил позицию, переместившись с 80-го места на 81-е.

В группу глав, имеющих очень сильное влияние, вошли два губернатора Сибири: Александр Усс (Красноярский край) и Андрей Травников (Новосибирская область). Они занимают соответственно 11-е и 12-е места в рейтинге.

Значимыми факторами, влиявшими на позиции глав регионов в феврале 2019 года, остаются договоренности о реализации крупных инфраструктурных проектов, планы, касающиеся территорий опережающего развития, федеральная поддержка формирования туристических кластеров.

А также запрос на выстраивание губернаторами и их командами эффективно работающих каналов коммуникации между властью и обществом, указывает Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций.

Справка

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В феврале 2019 года в нем приняло участие 27 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.