Путин назначил Томенко руководителем рабочей группы в Госсовете

Путин обновил перечень рабочих групп. Всего их будет 16, каждую возглавил губернатор того или иного региона.
Именно рабочие группы будут готовить доклады по темам, которым посвящены заседания Госсовета. Они также обобщают лучший опыт регионов по той или иной тем, анализируют правоприменительную практику, оценивают, как реализуются отраслевые проекты.
Предыдущий губернатор края Александр Карлин в 2016 году возглавлял рабочую группу Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса. Тогда заседание Госсовета с участием Путина прошло в Белокурихе.
Чем занимается Госсовет?
Госсовет — совещательный орган при президенте РФ. Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны, однако не является органом власти.