Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 декабря -29°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
132

Путин назначил Томенко руководителем рабочей группы в Госсовете

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавил рабочую группу по сельскому хозяйству в Госсовете, работающем при президенте России Владимире Путине. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации 27 декабря.

Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
Виктор Томенко снял пять шариков с "Ёлки желаний" в Кремле. 27 декабря 2018 года.
www.instagram.com/gubernator_tomenko

Путин обновил перечень рабочих групп. Всего их будет 16, каждую возглавил губернатор того или иного региона.

Именно рабочие группы будут готовить доклады по темам, которым посвящены заседания Госсовета. Они также обобщают лучший опыт регионов по той или иной тем, анализируют правоприменительную практику, оценивают, как реализуются отраслевые проекты.

Предыдущий губернатор края Александр Карлин в 2016 году возглавлял рабочую группу Госсовета по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса. Тогда заседание Госсовета с участием Путина прошло в Белокурихе.

Чем занимается Госсовет?

Госсовет — совещательный орган при президенте РФ. Госсовет рассматривает насущные политические вопросы страны, однако не является органом власти.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость