Томские депутаты «испугались Навального» и разрешили митинговать возле администрации области

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.

Депутаты одобрили поправки в местный закон, который не разрешал собираться возле определенных зданий, связанных с властью области.

Издание отмечает, что решение о переменах было принято после того, как юристы штаба Алексея Навального обратились в суд и потребовали признать существующий запрет незаконным.

По словам главы регштаба Ксении Фадеевой, прямой запрет на проведение акций протеста у зданий госорганов в городе противоречил Конституции РФ.

Она уверена, что депутаты пошли на попятную из-за того, что побоялись проиграть в суде. Ранее активисты через суд решили добиться пересмотра закона.

«14 января 2020 года все равно состоится судебное заседание, на котором мы очень хотим услышать, почему такая ограничительная мера в свое время вообще была принята. Более того, мы подали иск в суд после того, как получили от администрации Томской области отказ на проведение митинга, поэтому хотим, чтобы судом было признано, что наше право, предусмотренное 31 статьей Конституции, было нарушено», — рассказала Фадеева.

Фадеева отметила, что разрешающие изменения в закон Томской области о митингах, в котором содержался запрет, принимали те же депутаты, которые и вводили ограничения.