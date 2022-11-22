Торг за «нейтральность». Как президентские выборы в Казахстане отразятся на бизнесе и политике в России

В минувшие выходные в Казахстане прошли внеочередные выборы президента, на которых ожидаемо победил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. О том, как это отразится на российско-казахстанских отношениях, и как это затронет Алтайский край — в материале altapress.ru.

Новая семилетка

Последние годы прошли для Казахстана под знаком транзита и трансформации власти. Нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев получил власть, после того, как бессменный первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в 2019 году ушел в отставку. Токаев тогда стал исполнять обязанности президента, а вскоре после выборов официально занял этот пост.

Однако Назарбаев не до конца отошел от дел. Елбасы (с казахского «лидер нации, глава государства») и его родственники продолжали участвовать в делах государства. В глазах казахстанцев Токаев из-за этого не приобретал всю полноту власти.

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. kremlin.ru

В январе 2022 года в стране вспыхнули протесты, а позднее и беспорядки. Поводом для них стал рост цен на сжиженный газ и общий протест против экономической ситуации. Этой ситуацией решили воспользоваться некоторые политические силы, чтобы ослабить или вообще сместить президента. Однако, в итоге Токаев не только остался на своем посту и сохранил всю полноту власти, но и смог провести конституционную реформу.

По ней Казахстан трансформируется из «суперпрезидентской» в президентскую республику. Полномочия исполнительной власти (президента, правительства и акиматов) несколько уменьшаются по сравнению с законодательной и судебной властью. Кроме того, новая версия Конституции расширяет влияние граждан на политику.

Затронула конституционная реформа и срок полномочий президента. Теперь глава государства избирается на 7 лет, но при этом лишается права переизбрания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. kremlim.ru

Взаимоотношения России и Казахстана

Казахстан традиционно считается ближайшим союзником России после Беларуси. Эта страна участвует во многих интеграционных процессах, таких как Евразийский экономический союз и ОДКБ.

Однако после того, как Россия начала специальную военную операцию на территории Украины, Казахстан занял нейтральную, можно сказать, даже прохладную, позицию.

Страна соблюдает антироссийские санкции, отменяет празднование 9 Мая. На Петербургском экономическом форуме президент Токаев в присутствии российского президента Владимира Путина заявил, что не собирается признавать ДНР и ЛНР. Также Казахстан не признал вхождение новых территорий в состав России.

Пункт пропуска в Казахстан. ВК: Курган NEWS45.

Более того, казахстанские власти отправляют гуманитарную помощь Украине и запретили в стране использование символов Z и V. Также после объявления Путиным частичной мобилизации именно в Казахстан, наряду с Арменией и Грузией устремились тысячи российских граждан.

Расхождения становятся заметны не только в политической, но и в экономической сфере. Казахстан не горит желанием помогать России обходить ограничения, наложенные странами Запада, из-за рисков попасть под вторичные санкции США.

Кроме того, осенью 2022 года стала появляться информация, что в этой стране стали задерживать российские грузовики с товарами из стран Европы.

В чем может быть причина нейтральности?

Официально казахстанские власти заявляют о многовекторности развития своей политики. Однако, прохладное отношение официальной Астаны при проведении военной спецоперации РФ в Украине может быть связано с теми заявлениями, которые позволяли себе некоторые российские политики некоторое время назад.

Так, в декабре 2020 года депутат российской Госдумы от «Единой России» Вячеслав Никонов заявил, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». Это заявление вызвало бурное возмущение в стране — временному поверенному в делах РФ Александру Комарову даже вручили ноту. Позднее Никонова поддержал его однопартиец и лидер движения «НОД» Евгений Федоров.

Сергей Лавров. департамент информации и печати МИД России

Позднее оправдываться за слова российских политиков пришлось министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Он раскритиковал этих и других политиков за подобные слова и заявил, что это делается ими исключительно, чтоб привлечь к себе дополнительное внимание.

Что будет дальше?

Эксперты, опрошенные altapress.ru, говорят о том, что значительных изменений во внешней политике Казахстана не предвидится.

Политолог Константин Лукин отмечает, что Касым-Жомарт Токаев, который смог во второй раз избраться на первый срок будет продолжать ту же политику, что и ранее. Какие-то изменения могут последовать после выборов в казахстанский парламент в 2023 году. Тем не менее, экономические связи будут расти и укрепляться — бизнесмены из соседней страны не упустят возможности заработать на параллельном импорте в Россию, и в том числе — в Алтайский край.

Нур-Султан ( Астана). Надежда Будрина

Доцент кафедры философии и политологии АлтГУ Сергей Асеев полагает, что политика Казахстана продолжит носить многовекторный характер.

«Идет большой торг за „нейтральность“ — при угрозе санкционного, долгового и иного давления Казахстан всегда заявляет о наличии „друзей“, которые готовы оплатить его более последовательную и жесткую политику», — заявил Асеев.

По словам Асеева, 300 млрд долларов инвестиций, привлеченных из разных и конфликтующих между собой стран, делают Казахстан экономически и политически уязвимым. С другой стороны, это дает возможность стране неплохо зарабатывать, в том числе и на параллельном импорте в рамках единого экономического пространства с РФ. Об этом говорит и последняя статистика по различным товаропотокам между Казахстаном, Алтайским краем и другими российскими регионами.

При этом, как логистический хаб Казахстан важен всем крупным игрокам на мировом рынке. Причем, по словам политолога, тут выделяются совсем не два игрока, а как минимум весьма неоднородный Запад, Россия и Китай.