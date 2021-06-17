17 июня 21°C
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

«Трам… Пут…»: Джо Байден перепутал Путина с Трампом

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, организованной после саммита Россия-США в Женеве перепутал Владимира Путина с Дональдом Трампом. Об это сообщает «МК».

Джо Байден.
Джо Байден.
wikimedia.org.

Издание опубликовало неловкое видео. На нем хорош видно и слышно, как замешкался американский президент.

«Президентство Трам… Пут.», — примерно так звучала фраза Байдена.

Политик так и не произнес имя президента России Владимира Путина, просто сменив тему.

«МК» отмечает, что в целом выступление Джо Байдена было довольно спутанным. На видео заметно, что глава Америки устал.

Справедливости ради нужно отметить, что на тот момент в Женеве стояла жара под сорок градусов Цельсия. При этом, вилла Ла Гранж, где шли переговоры, не отличается современными кондиционерами.

Также отмечается, что российским журналистам перед встречей президентов раздали справочную информацию, где было сказано в том числе о болезнях Байдена.

Кстати, на пресс-конференции он уронил свой пиджак, который пришлось поднимать с пола.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость