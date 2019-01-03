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Политика
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Трамп назвал войну в Афганистане главной причиной распада СССР

Участие Советского союза в войне в Афганистане стало причиной распада страны, такое заявление сделал Дональд Трамп, пишет RT.

Афганистан, военный.
Афганистан, военный.
СС0

«Россия была Советским Союзом. Афганистан сделал из него Россию, потому что он (СССР. — RT) обанкротился из-за боевых действий в Афганистане», — сказал Трамп.

Это заявление прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Он считает, что Трамп не понимает причинно-следственных связей.

Владимир Брутер,
эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований:

В Афганистане СССР потратил слишком много средств, сил и времени. 17 лет пребывания США в Афганистане выяснили несколько простых вещей. Первое — Соединенные Штаты от этого тоже не развалятся, максимум испытают дискомфорт. И второе —США действительно нечего делать в Афганистане.

При этом эксперт предположил, что Трамп хочет вывести американские войска из Афганистана или по крайней мере их уменьшить. Для того чтобы определенным образом надавить на свое окружение, он использует такую формулу, чтобы объяснить, что американским войскам там нечего делать, ведь даже Советский союз «из-за этого» распался.

СССР ввел войска в Афганистан в 1979 году, в 1989-м последние подразделения советских вооруженных сил покинули территорию страны. СССР прекратил существование в 1991 году.

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