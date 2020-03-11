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Политика

Трамп не принял приглашение Путина на празднование Дня Победы

Президент США Дональд Трамп не принял приглашение Владимира Путина на праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Песков отметил, что информация поступила «по дипломатическим каналам».

Каков будет уровень американской делегации на этих мероприятиях, пока неясно, сообщает «Интерфакс».

Президент Владимир Путин передал Трампу приглашение на празднование 9 мая в июне 2019 года, когда они проводили двусторонние переговоры в Японии на «полях» встречи «большой двадцатки», пишет bfm.ru.

Кроме Дональда Трампа Москва пригласила на День Победы первых лиц стран СНГ, Евросоюза, Великобритании, КНДР и других государств.

15 лет назад

В 2005 году — на праздновании 60-летия со Дня Победы — в Москве на параде были лидеры 53 государств, в том числе — президент США Джордж Буш-младший, глава Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шредер, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

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