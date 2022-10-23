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Политика

Трамп объявил, что США станут успешными, если он снова станет президентом

Бывший президент США Дональд Трамп намекнул, что не против участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

Дональд Трамп заявил об этом на выступлении 22 октября на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Он снова объявил о том, что результаты президентских выборов 2020 года были фальсифицированы. По его мнению, Джо Байден не мог одержать победу.

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», — заявил Трамп.

ТАСС также сообщает, что в начале сентября бывший помощник и зять Трампа Джаред Кушнер сообщил о намерениях Трампа вновь вступить в борьбу за пост главы государства.

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