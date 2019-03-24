Трамп объявил о полном освобождении Сирии и Ирака от террористов ИГ

Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты вместе с коалицией на 100% освободили Сирию и Ирак от «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), сообщает RT. Также президент США пригрозил всем вступающим в ряды боевиков смертью.

«Я рад объявить, что вместе с нашими партнёрами по международной коалиции против ИГ, включая силы безопасности Ирака и Демократические силы Сирии, Соединённые Штаты освободили все контролируемые ИГ территории в Сирии и Ираке — 100% «халифата», — говорится в документе, который подписал Трамп.

Он добавил, что США останутся бдительными и продолжат принимать антитеррористические меры, пока боевики не будут побеждены, «где бы они ни были». «Все молодые люди, которые верят в пропаганду ИГ в интернете, если вы вступите — вы будете мертвы», — подчеркнул глава США.

Как сообщает РБК, в апреле 2018 года Трамп анонсировал скорый вывод американских войск из Сирии. О выводе войск США из Сирии Трамп объявил в начале января 2019 года. Чуть позже в Пентагоне заявили, что Сирия будет полностью освобождена от членов ИГ в течение нескольких недель.