Трамп обвинил Россию в краже информации о «супер-пупер» ракете

Так американский лидер ответил на обвинения в раскрытии засекреченной информации.

«Какое-то ничтожество говорит: „Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию“. Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал Трамп во время выступления на митинге.