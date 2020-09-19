Трамп обвинил Россию в краже информации о «супер-пупер» ракете

Так американский лидер ответил на обвинения в раскрытии засекреченной информации.
«Какое-то ничтожество говорит: „Мне кажется, он раскрывает засекреченную информацию“. Нет. Все, что я сделал, — это рассказал миру, что у нас есть самое мощное оружие, но я даже не говорю, что это за оружие. И надеюсь, нам никогда не придется его применять. У нас есть супер-пупер гиперзвуковая ракета, которая в пять раз быстрее, чем обычная ракета. А Россия украла эту информацию у администрации Обамы, и они создали свою», — сказал Трамп во время выступления на митинге.
По словам Трампа, теперь США разработали еще более быструю ракету.
«У нас сейчас самое великое оружие, когда-либо созданное человеком. Мы возродили армию и подняли ее на такой уровень, на который никто не думал, что это будет возможно. И я говорил, что мы создали самое мощное оружие, известное человечеству. Это правда», — подчеркнул Трамп.