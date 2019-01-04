Трамп опубликовал мем с отсылкой на «Игру престолов»

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Instagram мем «стена близко» с отсылкой к слогану известного сериала «Игра престолов» «зима близко», пишет РИА Новости.

На картинке изображен президент и надпись «стена близко». В нижней части мема находится стена, которую Трамп намерен построить на южной границе США.

Ранее Трамп уже использовал отсылку к сериалу «Игра престолов». В ноябре он опубликовал в Twitter мем со своей фотографией, надписью «санкции близко» и датой «5 ноября» — в этот день вступали в силу американские санкции против Ирана.

После публикации в Twitter американский телеканал HBO, который занимается созданием сериала, попросил не использовать шоу в политических целях.

Телесериал «Игра престолов» снимают по фэнтези-циклу Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». В сюжете романов аристократические семьи соперничают за господство над королевствами Вестероса. В это время всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил, которые собираются разрушить стену, отделявшую их и людей долгие годы.