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Политика

Трамп побеждает на выборах президента США в Барнауле

В Америке проходят выборы президента США, в которых сошлись в непримиримой схватке два великовозрастных лидера — Дональд Трамп и Джо Байден. А в России в это время в интернете запустили ресурс, как проголосовали бы на выборах президента США наши сограждане. В Барнауле выигрывает в одни ворота мистер Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Авторы сайта указывают, что составляют результаты голосования методом простого опроса россиян.

В Барнауле опросили всего двух человек. Оба отдали своего предпочтение действующему президенту Дональду Трампу.

«Пока на выборах в Барнауле лидирует Трамп. За него в Барнауле голосуют экономически активные жители, которые надеются на продолжение роста экономики США при Трампе, они недовольны радикальным феминизмом, преувеличенными правами негров, ЛГБТ-повесткой и постоянной левацкой пропагандой по CNN. За Байдена в основном сельские районы Барнаула, которые надеются на улучшение уровня жизни темнокожего населения в США (так как очень жалеют)», — пишет Kadara.ru.

В Москве жители также склоняются в пользу республиканца Трампа. Хотя район Химки больше поддерживает Байдена.

В реальности пока шансы Трампа и Байдена примерно равны. При этом действующий президент попытался уже обвинить своего конкурента в том, что он пытается украсть у него победу.

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