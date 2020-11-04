Трамп побеждает на выборах президента США в Барнауле

Авторы сайта указывают, что составляют результаты голосования методом простого опроса россиян.
В Барнауле опросили всего двух человек. Оба отдали своего предпочтение действующему президенту Дональду Трампу.
«Пока на выборах в Барнауле лидирует Трамп. За него в Барнауле голосуют экономически активные жители, которые надеются на продолжение роста экономики США при Трампе, они недовольны радикальным феминизмом, преувеличенными правами негров, ЛГБТ-повесткой и постоянной левацкой пропагандой по CNN. За Байдена в основном сельские районы Барнаула, которые надеются на улучшение уровня жизни темнокожего населения в США (так как очень жалеют)», — пишет Kadara.ru.
В Москве жители также склоняются в пользу республиканца Трампа. Хотя район Химки больше поддерживает Байдена.
В реальности пока шансы Трампа и Байдена примерно равны. При этом действующий президент попытался уже обвинить своего конкурента в том, что он пытается украсть у него победу.