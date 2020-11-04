Трамп побеждает на выборах президента США в Барнауле

В Америке проходят выборы президента США, в которых сошлись в непримиримой схватке два великовозрастных лидера — Дональд Трамп и Джо Байден. А в России в это время в интернете запустили ресурс, как проголосовали бы на выборах президента США наши сограждане. В Барнауле выигрывает в одни ворота мистер Трамп.