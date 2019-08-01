Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 августа 27°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Трамп предложил Путину помощь в тушении горящей Сибири

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля. Речь об этом шла по телефону.

Владимир Путин и Дональд Трамп.
Владимир Путин и Дональд Трамп.
kremlin.ru

Путин поблагодарил американского коллегу за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться.

При этом Владимир Путин сказал, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

В Кремле отметили, что Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения.

Также стороны договорились продолжать контакты — как по телефону, так и при личных встречах.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость