Трамп предложил Путину помощь в тушении горящей Сибири

Путин поблагодарил американского коллегу за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться.
При этом Владимир Путин сказал, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.
В Кремле отметили, что Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения.
Также стороны договорились продолжать контакты — как по телефону, так и при личных встречах.