Трамп предложил Путину помощь в тушении горящей Сибири

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири, сообщает пресс-служба Кремля. Речь об этом шла по телефону.

Путин поблагодарил американского коллегу за предложенную помощь и при необходимости обещал ею воспользоваться.

При этом Владимир Путин сказал, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определенными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолетов и вертолетов.

В Кремле отметили, что Путин расценил предложение Трампа как залог того, что в будущем между Москвой и Вашингтоном могут быть восстановлены полноформатные отношения.

Также стороны договорились продолжать контакты — как по телефону, так и при личных встречах.