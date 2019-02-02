Трамп придумал, как заставить Россию уничтожить ракеты средней и меньшей дальности

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности, который был бы намного лучше текущего.



Издание напоминает, что Вашингтон планирует приостановить действия по договору из-за нарушений со стороны России. Москве отводится полгода на то, чтобы она, как объясняют власти США, вернулась к исполнению своих обязательств по ДРСМД.



США настаивают, чтобы Россия уничтожила эти ракетные системы 9М729. Москва с обвинениями не согласна, утверждая, что они полностью соответствует договору. В случае если Россия не уничтожит эти ракеты, Вашингтон обещает окончательно выйти из договора.