Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 февраля -30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Трамп придумал, как заставить Россию уничтожить ракеты средней и меньшей дальности

Президент США Дональд Трамп планирует провести переговоров в «большой и красивой комнате» по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РБК со ссылкой на Reuters. Заявление прозвучало в преддверии приостановки обязательств США по действующему документу.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией договор о ракетах средней и меньшей дальности, который был бы намного лучше текущего.

Издание напоминает, что Вашингтон планирует приостановить действия по договору из-за нарушений со стороны России. Москве отводится полгода на то, чтобы она, как объясняют власти США, вернулась к исполнению своих обязательств по ДРСМД.

США настаивают, чтобы Россия уничтожила эти ракетные системы 9М729. Москва с обвинениями не согласна, утверждая, что они полностью соответствует договору. В случае если Россия не уничтожит эти ракеты, Вашингтон обещает окончательно выйти из договора.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость