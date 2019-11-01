Американские заводчики собак сообщают о стремительном росте цен на породу малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по уничтожению главного террориста Абу Бакра аль-Багдади, сообщает РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге рассекретил фотографию собаки.

Ранее Дональд Трамп, выступая с заявлением о ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) аль-Багдади в Сирии. Американский лидер отдельно остановился на «прекрасном псе», который, по его словам, отлично справился с боевым заданием.

Кличка собаки — Конан. Несмотря на мужское имя, животное женского пола.

Крупнейшим поставщиком малинуа <бельгийская овчарка> командованию спецопераций США является питомник Ruidoso Malinois.

Его владелец сообщила о небывалом росте интереса к породе, происходящем в последние дни. Один из потенциальных покупателей предложил ей за собаку 85 тыс. долларов.

В настоящее время в питомнике проживают более 70 малинуа. Ранее подрощенные животные продавались в диапазоне от 16 до 25 тыс. долларов, а щенков — не более чем за 2 тысячи, пишет bfm.ru.

О породе

К бельгийским овчаркам относятся малинуа, грюнендаль, лакенуа и тервюрен. Относятся к пастушьим породам.

Малинуа является сторожевой, полицейской собакой. Эта овчарка ценится за свою выносливость и трудолюбие. Для этого животного главное иметь работу.

Малинуа — в честь небольшого городка Мехелен или Малин, по-французски.