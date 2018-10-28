Трамп рассказал, почему бы не хотел боксерского поединка с Путиным

По словам Трампа, у него была «великолепная встреча с Владимиром Путиным», им удалось поговорить обо всем.
Он также отметил, что некоторые его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к российскому президенту.
«Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: „Он был слишком жесткий, это ужасно“. Другими словами, нет никакой разницы», — отметил Трамп.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки прошла в июле. Тогда президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, достигли по некоторым направлениям практических договоренностей.
Очередная встреча лидеров двух стран намечена на 11 ноября в Париже.