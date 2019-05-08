«Трава подстрижена, заборы покрашены»: как глава алтайского минфина воспитывал коллег с мест

30 апреля новый министр финансов Алтайского края Данил Ситников провел итоговую коллегию минфина, на которой, в частности, рассказал финансистам с мест, что они недорабатывают по сбору земельных налогов, кое-где создают недопустимые ситуации с арендой. А оценивая работу административных комиссий, не избежал сарказма.

Ситников обозначил несколько направлений, работа по которым может дать местным бюджетам дополнительные доходы.

Краткое содержание

1. Бесхозяйные земли

В районах в 2018 году на 10% возросло количество бесхозяйных земель. А это недопоступившие налоги на землю. Бесхозяйных участков больше всего в Чарышском, Шипуновском, Павловском и других районах, сообщил глава минфина.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Вы прекрасно знаете, что земельный налог — основной вид поступлений, который существенно влияет на доходную базу ваших бюджетов. В этом направлении виден потенциал, здесь вы должны работать.

Что это значит?

Власти края продолжат настаивать, чтобы местные власти находили хозяев земель, оформляли все участки, чтобы расширять налогооблагаемую базу.

Частный дом в лесу. Деревня. Анна Зайкова , altapress.ru

2. Недопустимая аренда

В Алтайском крае крайне неравномерно установлены арендные платежи за муниципальную землю. Соответственно, и доходы от них тоже — они составляют от 3% до 26% налоговых и неналоговых доходов бюджетов.

Размер арендной платы варьируется от 96 до 584 рублей на гектар. Наиболее низкая — в Кулундинском, Немецком районах — 96 рублей, Алтайском — 109 рублей.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

В некоторых муниципалитетах при сдаче земель в аренду, будем прямо говорить, по заниженной стоимости потом их пересдают в субаренду по более высокой цене. Ситуация недопустима. Если такие факты есть, с ними надо бороться.

Урожай. СС0

Ситников признал: в муниципалитетах говорят, что одинаково оценивать землю и арендные ставки на нее нельзя, слишком разные условия. Министр сказал, что принимает эти доводы. И именно поэтому, по его словам, подготовлены методические материалы по данному вопросу с разбивкой по географическим зонам.

Что это значит?

Районам края, где арендная плата на землю установлена на минимальных для региона уровнях, вероятнее всего, придется ее повысить. Это автоматически повлечет удорожание для арендаторов, то есть местного бизнеса, который тоже, кстати, платит налоги. Вместе с тем могут пополниться бюджеты, а сомнительные схемы субаренды — исчезнуть.

3. Мало штрафов

При общем объеме расходов краевого бюджета на содержание местных административных комиссий в 18 млн рублей «выхлоп» от их работы составил в 2018 году только 4,7 млн — столько благодаря им собрали штрафов.

Село Николаевка Петропавловского района. Анна Зайкова.

По словам Ситникова, местные власти минфин регулярно критикуют и говорят, что в этом случае не стоит увязывать доходы с расходами.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Мы готовы к этому, даже к тому, что у нас вообще не будет поступлений от работы административных комиссий. Но это должно означать, что в каждом поселении трава подстрижена, заборы покрашены, никаких несанкционированных свалок и других нарушений нет. Если такое поселение есть, штрафы в нем равны нулю. Судя по этому, у нас все в хорошо в Быстроистокском, Ельцовском, Залесовском, Ключевском, Змеиногорском, Курьинском районах. Там у нас все идеально, можно ехать смотреть, брать пример. Штрафы по итогам 2018 года там нулевые.

Что это значит?

Муниципалитетам не удастся увернуться от исполнения некоторых своих обязанностей и придется продолжать следить за благоустройством и порядком. Благополучно свесить эти заботы на полицию не получится.

Село Яново , Заринский район. Анна Зайкова

4. Зарплаты растут , нагрузка падает

Рост зарплат — приоритетная задача, в том числе в бюджетной сфере. Но и тут у минфина есть вопросы.

По словам Данила Ситникова, в 2018 году фонд платы труда в сфере дошкольного образования составил 122%. Но при этом нагрузка на одного педагогического работника «чуть снизилась».

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Коллеги, зарплата растет, а нагрузка снижается. Мы видим, что в этом смысле нужно поработать, поанализировать, к какому-то общему знаменателю прийти.

Министр обратил внимание и на среднюю наполняемость в школьных классах. По городам при нормативе в 25 человек она сложилась на уровне 26,5, по районам при нормативе 14 учеников оказалась 12,8. Наименьшие показатели в Алейском (7,5), Заринском (8,4), Усть-Пристанском (8,8) и других районах.

В сельской школе. altapress.ru

Кроме того, по мнению главы минфина, в объеме денег, которые из краевого бюджета поступают на места на школьное образование, по-прежнему высока доля затрат на оплату труда вспомогательного и обслуживающего персонала, особенно в сравнении с долей педагогического персонала.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

На это нужно обращать внимание. Денежные средства должны расходоваться на предоставление в первую очередь высококачественных образовательных услуг, а не на содержание мощностей, зданий и сооружений.

Что это значит?

Платить повышенные зарплаты за меньшую нагрузку не будут. Теоретически это может привести к дальнейшей оптимизации соцучреждений, особенно в малых селах.

5. Долги ЖКХ

Совокупная задолженность муниципальных предприятий ЖКХ на 1 января 2019 года составила 1,9 млрд рублей.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Ежегодно при формировании бюджета мы пытаемся проанализировать, а нужно ли нам платить субсидию на расчеты за топливо. Если мы вкладываем какие-то средства краевого бюджета, то хотели бы видеть и какую-то отдачу. При неизменном размере кредиторской задолженности мы обращаем на это внимание.

Котельная. СС0

Кроме того, Ситников настоятельно рекомендовал вести системно работу по определению тарифов на тепло, а не «проваливаться где-то на три года, не выходя на регулирование».

Что это значит?

Курс на повышение тарифов продолжится. Теплоснабжающим предприятиям это позволит более спокойно планировать работу: закупать топливо, ремонтировать котельные и сети. Но негатив и агрессия от населения возрастут.

6. Местная задолженность

Три района Алтайского края в 2018 году полностью погасили кредиторскую задолженность. В нескольких муниципалитетах она составила менее 100 тысяч рублей. А ряд районов, по словам Ситникова, показали задолженность в 5 тысяч рублей.

Данил Ситников,

министр финансов Алтайского края:

Уважаемые коллеги, я думаю, что это показатель не отсутствия средств в бюджете, а подхода. Предлагаю сконцентрироваться и все-таки найти 5 тысяч. Если не можете этого сделать, обращайтесь, будем помогать.

Глава минфина обратил также внимание, что с 1 января 2019 года вся информация о долгах по налогам и сборам будет запрашиваться ФНС в разрезе каждого казенного и бюджетного учреждения.

Что это значит?

Государство сделало ставку на максимально подробный анализ движения средств — бюджетных доходов и расходов. Все, что угрожает пополнению казны, будут рассматривать под лупой и делать выводы. Налоговая служба в этом смысле — главный «Цербер».