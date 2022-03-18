18 марта
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Политика

Требования посла Украины к канцлеру Шольцу вызвали скандал в Германии

Агрессивное обращение украинского посла в Германии Андрея Мельника к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу привели к скандалу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Junge Welt.

Андрей Мельник, посол Украины в Германии.
Андрей Мельник, посол Украины в Германии.
jpgazeta.ru.

Немецкое издание отмечает, что требования Мельника преследуют цель втянуть Германию в вооруженный конфликт.

Кроме того, украинский дипломат нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.

«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым». После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки», — написали в газете.

Издание также указало, что после этого случая Мельник не сменил риторику. Он выразил недовольство тому, как газета Zeit освещает действия радикалов из националистического батальона «Азов», и потребовал прекратить «демонизировать мужественных борцов».

«Вот такое требование к либеральной газете, помимо всего прочего, проглотить еще и эти неаппетитные проявления украинского национализма и при этом мило улыбаться», — указали в газете.

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