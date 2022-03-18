Требования посла Украины к канцлеру Шольцу вызвали скандал в Германии

Немецкое издание отмечает, что требования Мельника преследуют цель втянуть Германию в вооруженный конфликт.

Кроме того, украинский дипломат нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, что начало вызывать раздражение у представителей властей ФРГ.

«В среду терпение лопнуло у Серена Бартоля, парламентского госсекретаря в министерстве строительства. Вот краткое изложение скандала. После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого «посла» просто невыносимым». После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки», — написали в газете.