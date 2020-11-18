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Политика

Трехдневное голосование могут устроить на всех выборах в Алтайском крае

Алтайские депутаты рассмотрят законопроект, который регулирует особенности голосования на выборах. Голосовать предлагают в течение трех дней. Ранее эту норму закрепили на федеральном уровне.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

Федеральный закон позволяет проводить выборы, в том числе и повторное голосование, в течение нескольких дней подряд по решению избирательной комиссии.

Продолжительность многодневного голосования в Алтайском крае планируют установить, как и на федеральных выборах, не более трех дней.

Причем действие этой нормы предлагается распространить на голосование на выборах как в Законодательное Собрание, так и на выборы губернатора Алтайского края, в органы местного самоуправления, на референдуме Алтайского края и местном референдуме, пояснили в пресс-службе АКЗС.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

Также поправки в краевой Кодекс о выборах уточняю положения о наблюдателях, действиях парламентских партий в отношении членов избирательных комиссий и другое.

Изменения будут рассматривать на сессии АКЗС, которая состоится 27 ноября.

Напомним, федеральный закон также разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования на оборудованных для этого территориях. Например, во дворах.

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