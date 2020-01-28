Три бизнесмена из Алтайского края вышли в финал конкурса «Лидеры России 2020»

Алтайский край представят Андрей Маклаков (АО «ОТС», электронная торговая площадка), Артем Поломошнов (ООО «Арсал») и Максим Штепин (ООО «БЕРГ Холдинг»).
В течение двух дней полуфинала конкурса участники решали управленческие задачи разной сложности. В итоге каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития.
Теперь управленцам нужно преодолеть очный полуфинал, а для выхода в суперфинал участникам предстоит реализовать социальный проект в рамках задания «Сердце лидера».
Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи. Из Сибири также в финале 10 участников из Новосибирской области, шесть — из Томской области, четыре — из Красноярского края, по три финалиста представляют Омскую и Иркутскую области, один — Кемеровскую область.
В церемонии открытия полуфинала конкурса принял участие заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, добавляют в краевом правительстве.
Конкурс реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению президента России Владимира Путина.