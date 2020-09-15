Три мандата в Заксобрании и серьезная поддержка на местах

В понедельник, 14 сентября, на пресс-конференции секретарь Регионального отделения «Единой России» Александр Романенко и руководитель Регионального исполнительного комитета партии Денис Голобородько подвели итоги участия партии в избирательной кампании, завершившейся 13 сентября в единый день голосования.

Александр Романенко напомнил, что 13 сентября в крае завершилось голосование по досрочным выборы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по трем одномандатным округам. Также реготделение партии приняло участие в выборах депутатов муниципальных представительных органов и глав сельских поселений.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения «Единой России»:

«Единая Россия» в регионе провела всю необходимую подготовительную работу. В связи с пандемией, в несколько сокращенном варианте было проведено предварительное голосование. Однако это не помешало партии сформировать свой пул кандидатов: из 399 мандатов, которые замещались на муниципальном уровне, мы выдвинули 395 кандидатов.

В итоге кандидаты «Единой России» с большим перевесом голосов победили на довыборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания на трех одномандатных округах. На округе № 12 (Чарышский, Краснощековский, Курьинский и Шипуновский районы) с результатом 56,97% голосов победу одержал Максим Кочев, на округе № 26 — 57,21% голосов избирателей — Артем Шамков, и на округе № 31 — 55,66% голосов — Григорий Бахтин.

На выборах, проходивших в муниципальных районах и городских округах, партия также показала отличный результат. Общий итог участия «Единой России» в муниципальных выборах составил более 73%.

Александр Романенко,

секретарь Регионального отделения «Единой России»:

Впереди работа по формированию фракций в представительных органах Славгорода и ЗАТО Сибирский, также партия примет участие в избрании руководителей представительных органов, и глав администраций муниципальных образований.

Денис Голобородько дал технологическую оценку прошедшей кампании. Он подчеркнул, что в целом по краю результаты «Единой России», безусловно, выше в сравнении с предыдущим годом, получила новый опыт работы в условиях ограничений, связанных с пандемией, отточила форматы работы на одномандатных округах.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома «Единой России»:

Как показала практика, после снятия ограничительных мер, встречи с избирателями помогли нашим кандидатам в достижении результата. Ни агитационные материалы, ни социальные сети, на которые сегодня многие политические силы делают ставку, не заменяют живого общения. Наши кандидаты провели большое количество встреч с избирателями, к примеру, Григорий Бахтин провел их более 200 на своем округе. И еще раз убедился в том, что на небольшой кампании количество полученных голосов равно количеству рукопожатий.

Он также остановился на отдельных кампаниях, в ходе которых партия столкнулась с определенными сложностями. Среди них: выборы депутатов в Крутихинском районе, где традиционно активно себя ведут представители «Справедливой России» и выборы депутатов горсовета в Славгороде.

Денис Голобородько,

руководитель регионального исполкома «Единой России»:

В Славгороде кампания была непростой. По нашей информации по итогам голосования есть ряд жалоб на действия определенных кандидатов. И если давать юридическую оценку этим жалобам, то скорее всего доказательной базы, которая может повлиять на результат, за ними нет. Поэтому мы говорим о том, что выборы состоялись, итоги подведены, они следующие: из 21 разыгранного мандата, 8 — у представителей «Единой России», 7 — самовыдвиженцы, 3 — у представителей ЛДПР, 2 — КПРФ, 1 -«Справедливая Россия». Да, мы не взяли большинство, с точки зрения процентов, но впереди процесс формирования фракций. С большой долей вероятности самовыдвиженцы, которые по личным мотивам предпочли идти на выборы не в команде «Единой России», но являются членами партии, в дальнейшем войдут в состав фракции.

Денис Голобородько напомнил, что еще на этапе формирования списков в Славгороде партия столкнулась с серьезными проблемами. На формирование отношения к партии повлиял, в том числе и арест главы города. Были определенные противоречия и внутри местной парторганизации. И это, по мнению руководителя исполкома, могло повлиять на результат.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как результаты выборов повлияют на дальнейшую судьбу местного отделения партии, Александр Романенко подчеркнул, что региональное отделение проанализирует новый состав партийной фракции, и после избрания руководителя представительного органа, а также главы города, определит, кто возглавит местное отделение «Единой России» в Славгороде.