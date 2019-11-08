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Политика

Три сценария развития России назвал президент Франции Макрон

Россия имеет три сценария своего развития, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist, передает РИА Новости.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
Владимир Путин и Эммануэль Макрон.
kremlin.ru

Первый вариант, по мнению политика, сводится к тому, что РФ восстановит статус супердержавы, опираясь на собственные силы. По словам Макрона, это будет сделать очень сложно из-за недостатка экономической мощи и населения.

Второй сценарий — это «евразийская модель». При этом, президент Франции подчеркнул, что в этом плане уже имеется доминирующая страна в лице Китая.

Что касается третьего варианта развития России, то, как полагает Макрон, он кроется в нахождении новой сбалансированной модели отношений с Европой.

По словам французского лидера, в данный момент Москва воспринимает Евросоюз, как вассала США в связи с тем, что НАТО приблизилось к границам РФ. Впрочем, Макрон предположил, что в будущем данная позиция может быть пересмотрена.

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