Трусливым шакалом назвал Кадыров чеченца, который дрался с бойцами ОМОН

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на новость об аресте уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, дравшегося с бойцами ОМОН 23 января на несанкционированной акции в Москве, сообщается в Instagram -аккаунте ЧГТРК «Грозный».

В ходе выступления на чеченском языке, перевод которого приводит оппозиционный Telegram-канал 1ADAT, политик назвал Джумаева трусливым шакалом. Глава Чечни также заявил о попытках героизировать Джумаева и собрать вокруг него людей: «Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел».

По словам Кадырова, арестованному не стоило бежать, «если он мужчина», пишет Lenta.ru.

«Он должен был сказать: „Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление“ — и пойти до конца», — сказал он.

Как только в республике добились того, чтобы Россия и все мировое сообщество видели в лице чеченца защитника, «так какой-то чертик появляется, и опять по радио и телевидению гудят „чеченец там“», отметил Кадыров.

Арест и суд

Суд арестовал Джумаева 28 января, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый заявил, что признает вину. Юношу задержали в лесном массиве в Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы.

Что произошло

23 января во многих городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Мирный протест граждан зачастую заканчивался потасовками с силовиками.