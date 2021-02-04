Трусливым шакалом назвал Кадыров чеченца, который дрался с бойцами ОМОН

В ходе выступления на чеченском языке, перевод которого приводит оппозиционный Telegram-канал 1ADAT, политик назвал Джумаева трусливым шакалом. Глава Чечни также заявил о попытках героизировать Джумаева и собрать вокруг него людей: «Где было видано, чтобы трусливого шакала, сбежавшего после драки, считали героем? Я никогда не видел».
По словам Кадырова, арестованному не стоило бежать, «если он мужчина», пишет Lenta.ru.
«Он должен был сказать: „Это моя позиция, и я защищаю свою позицию как могу. Посадите меня, если я нарушил закон или совершил преступление“ — и пойти до конца», — сказал он.
Как только в республике добились того, чтобы Россия и все мировое сообщество видели в лице чеченца защитника, «так какой-то чертик появляется, и опять по радио и телевидению гудят „чеченец там“», отметил Кадыров.
Арест и суд
Суд арестовал Джумаева 28 января, он проведет в изоляторе два месяца. На допросе обвиняемый заявил, что признает вину. Юношу задержали в лесном массиве в Псковской области. При себе у него были два компаса и карта, он двигался в сторону латвийской границы.
Что произошло
23 января во многих городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Мирный протест граждан зачастую заканчивался потасовками с силовиками.