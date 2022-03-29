Цены на продовольствие могут вырасти в США из-за санкций против России

В США не исключают, что цены на продовольствие и энергоносители повысятся из-за санкций против России. Об этом, пишет ТАСС , заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

События на Украине «вероятно, станут фактором повышения цен <…> а это, в свою очередь, может повысить инфляцию», сказала Роуз.

«Мы ожидаем, что это (санкции против России. — Прим. ред.) будет создавать дополнительное ценовое давление в течение ближайшего года», — подчеркнула она.

По словам председателя, уже заметно влияние политической обстановки на стоимость бензина и нефти. Вскоре из-за этого могут вырасти цены на удобрения, энергоносители и некоторые продукты питания.

Роуз также добавила, что президент США Джо Байден «настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы сдержать этот рост».