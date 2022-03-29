29 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Цены на продовольствие могут вырасти в США из-за санкций против России

В США не исключают, что цены на продовольствие и энергоносители повысятся из-за санкций против России. Об этом, пишет ТАСС, заявила председатель Совета экономических консультантов при Белом доме Сесилия Роуз.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

События на Украине «вероятно, станут фактором повышения цен <…> а это, в свою очередь, может повысить инфляцию», сказала Роуз.

«Мы ожидаем, что это (санкции против России. — Прим. ред.) будет создавать дополнительное ценовое давление в течение ближайшего года», — подчеркнула она.

По словам председателя, уже заметно влияние политической обстановки на стоимость бензина и нефти. Вскоре из-за этого могут вырасти цены на удобрения, энергоносители и некоторые продукты питания.

Роуз также добавила, что президент США Джо Байден «настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы сдержать этот рост».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость