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Политика

Центризбирком готовит массовый тест перед выборами в Госдуму

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму, рассказали «Ведомостям» источники, близкие к ЦИК.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

«Электронное голосование проведут в 5—7 регионах», — цитируют издание одного из своих источников в Центризбиркоме.

В список субъектов РФ, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых будут выбирать только депутатов Госдумы.

Другой источник, напротив, предполагает, что в тестировании электронной системы голосования будут участвовать порядка 20 регионов. Само же тестирование будет связано с «проекцией на будущую избирательную кампанию», либо россиянам будут задаваться более общие вопросы, пишет ura.ru. В частности, нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея.

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