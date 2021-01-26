Центризбирком готовит массовый тест перед выборами в Госдуму

Центризбирком России планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму, рассказали « Ведомостям » источники, близкие к ЦИК.

«Электронное голосование проведут в 5—7 регионах», — цитируют издание одного из своих источников в Центризбиркоме.

В список субъектов РФ, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых будут выбирать только депутатов Госдумы.

Другой источник, напротив, предполагает, что в тестировании электронной системы голосования будут участвовать порядка 20 регионов. Само же тестирование будет связано с «проекцией на будущую избирательную кампанию», либо россиянам будут задаваться более общие вопросы, пишет ura.ru. В частности, нужно ли вынести тело Ленина из мавзолея.