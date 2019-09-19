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Политика

Центризбирком готовит реформу системы выборов

На следующей неделе глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова обсудит предложения по реформе избирательного законодательства с первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

«Центризбирком, по ее словам (Эллы Памфиловой), давно подготовил пакет с предложениями по смягчению муниципального фильтра и представит его законодателю в конце этого года. <…>. Уже на следующей неделе глава ЦИКа обсудит этот вопрос с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, имя которого не называется.

Предполагается, что на встрече также будет обсуждаться вопрос упрощения процедуры сбора и проверки подписей, расширение возможностей наблюдателей и другие предложение.

По данным издания, депутаты Госдумы также предлагают изменить день голосования, допустить к списку избирателей членов избирательной комиссии, допускать к выборам в ГД партии численностью от 100 тыс. членов, а также обязать губернаторов назначать замов от парламентской оппозиции и ограничить количество мандатов, которые может получить на выборах одна партия, 40 процентами, пишет ura.ru.

Будут ли обсуждаться эти предложения на встрече, пока неизвестно.

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