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Центризбирком изменит протокол по итогам выборов президента РФ

10 октября Центризбирком рассмотрит вопрос об изменении протокола по итогам выборов президента РФ, подписанного 23 марта, пишет «Коммерсантъ».

Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ.
Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ.
kremlin.ru

«О серьезном пересмотре результатов выборов речь не идет. Вопрос будет рассматриваться в связи с тем, что завершились судебные разбирательства по итогам голосования», — пояснили в Центризбиркоме.

Президента РФ Владимира Путина переизбрали на второй срок с 76,69% голосов избирателей. Второе место по итогам выборов занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,77%.

Итоги голосования отменили на некоторых участках в связи с нарушениями до подписания итогового протокола, пишет polit.ru. На четырех избирательных участках в Московской и Калининградской областях итоги выборов признаны недействительными судебными решениями.

18 марта в России прошли выборы главы государства. В истории современной России президенты вступали в должность семь раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2018 годах.

В апреле глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Владимиру Путину удостоверение президента РФ.

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