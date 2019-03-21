Центризбирком не хочет отдавать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину

Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Павлу Грудинину отказывают в депутатских полномочиях из-за иностранных счетов на момент регистрации.

Как сообщил Булаев, таких счетов у Грудинина сейчас нет, но когда регистрировался, были. Это выяснилось после проверки ФНС, которая уведомила ЦИК о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.

Зампред ЦИК отметил, что направлял Грудинину телеграмму с приглашением выступить на заседании и разъяснить свою позицию, однако тот не пришел. В итоге против передачи мандата Грудинину проголосовали 12 членов ЦИК из 13.

Напомним, что Жорес Алферов скончался 1 марта. В КПРФ решали, кому передать мандат нобелевского лауреата, выбрали бывшего кандидата в президенты Грудинина.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.