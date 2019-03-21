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Политика

Центризбирком не хочет отдавать мандат депутата Госдумы Павлу Грудинину

ЦИК отказывается передавать Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти представителя КПРФ Жореса Алферова, пишет РИА Новости.

Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5
Журналистка одного из телеканалов снимает кино про Грудинина и его землянику. Источник: facebook.com/pavel.grudinin.5

Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев заявил, что Павлу Грудинину отказывают в депутатских полномочиях из-за иностранных счетов на момент регистрации.

Как сообщил Булаев, таких счетов у Грудинина сейчас нет, но когда регистрировался, были. Это выяснилось после проверки ФНС, которая уведомила ЦИК о наличии у Грудинина иностранных счетов, которые были закрыты в разгар избирательной кампании, а некоторые — только в январе 2018 года.

Зампред ЦИК отметил, что направлял Грудинину телеграмму с приглашением выступить на заседании и разъяснить свою позицию, однако тот не пришел. В итоге против передачи мандата Грудинину проголосовали 12 членов ЦИК из 13.

Напомним, что Жорес Алферов скончался 1 марта. В КПРФ решали, кому передать мандат нобелевского лауреата, выбрали бывшего кандидата в президенты Грудинина.

Член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко сообщил, что мандат Алферова передадут депутату Законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

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