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Политика

ЦИК обработал один процент бюллетеней. Большинство проголосовавших одобрили поправки в Конституцию

74,18 процента проголосовавших одобрили поправки в Конституцию РФ, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Центризбирком. Против проголосовали 24,69 процента.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

ЦИК опубликовал данные по итогам обработки одного процента бюллетеней из тех регионов, где голосование уже завершилось.

Так, на Чукотке за проголосовали 83,09 процента проголосовавших, в Сахалинской области — 74,02, в Приморье — 73,7, в Хабаровском крае — 71,87, в Якутии — 65,33, в Забайкальском крае — 70,49 процента.

По данным ЦИК, средняя явка по России превысила 60 процентов.

В Алтайском крае явка на избирательные участки по данным на 10:00 1 июля, составила 38,66% - это более 700 тысяч человек.

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