ЦИК обработал 97 процентов протоколов. Поправки поддержали 78 процентов россиян

Всего в информцентре ЦИК было обработано 97,03% протоколов.
В Алтайском крае свое «да» дали более 620 тысяч избирателей. Против высказалось более 230 тысяч. Зафиксировано 10 682 недействительных бюллетеней.
В целом в регионе уровень поддержки изменений Конституции превысил 70%.
Наибольший уровень поддержки в показателе более 70% также зафиксирован на Северном Кавказе, в Южном федеральном округе.
50−70% поддержки поправки получили в Сибири, а также в Северо-западном федеральном округе.
Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, в котором большинство проголосовавших выступили против принятия поправок, пишет РБК.