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Политика

ЦИК обработал 97 процентов протоколов. Поправки поддержали 78 процентов россиян

По последней информации ЦИК, за принятие поправок в Конституцию России проголосовали 78,06% россиян. Против — 21,13%, сообщают РИА Новости.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Всего в информцентре ЦИК было обработано 97,03% протоколов.

В Алтайском крае свое «да» дали более 620 тысяч избирателей. Против высказалось более 230 тысяч. Зафиксировано 10 682 недействительных бюллетеней.

В целом в регионе уровень поддержки изменений Конституции превысил 70%.

Наибольший уровень поддержки в показателе более 70% также зафиксирован на Северном Кавказе, в Южном федеральном округе.

50−70% поддержки поправки получили в Сибири, а также в Северо-западном федеральном округе.

Ненецкий автономный округ стал единственным регионом, в котором большинство проголосовавших выступили против принятия поправок, пишет РБК.

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