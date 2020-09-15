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Политика

ЦИК провела масштабное расследование о голосовании на пнях

Центральная избирательная комиссия отчиталась о «масштабном расследовании» и выявила «три реальных пня», на которых люди голосовали по изменению Конституции летом 2020 года, рассказала ЦИК в своем телеграм-канале.

Владимир Путин во время голосования.
Владимир Путин во время голосования.
kremlin.ru

«Ульяновский пень», с которого и началась шумиха в сети, находится рядом с частным домом, где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи. Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать, следует из результатов расследования.

Еще один подтвержденный пень — «владимирский». Во ЦИК заявили, что это популярное место встреч в одной из деревень Владимирской области.

«Местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники», — говорится в расследовании.

И последний, «брянский пень» находится рядом с домом женщины, которая на тот момент недавно вылечилась от пневмонии и сама захотела на нем проголосовать.

«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — цитирует ЦИК polit.ru.

Голосование по внесению поправок в Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля.

Помимо избирательных участков, люди голосовали на пеньках, багажниках машин и в других экстравагантных местах.

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