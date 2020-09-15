ЦИК провела масштабное расследование о голосовании на пнях

«Ульяновский пень», с которого и началась шумиха в сети, находится рядом с частным домом, где проходят праздники уже нескольких поколений одной семьи. Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать, следует из результатов расследования.
Еще один подтвержденный пень — «владимирский». Во ЦИК заявили, что это популярное место встреч в одной из деревень Владимирской области.
«Местные жители там обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники», — говорится в расследовании.
И последний, «брянский пень» находится рядом с домом женщины, которая на тот момент недавно вылечилась от пневмонии и сама захотела на нем проголосовать.
«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — цитирует ЦИК polit.ru.
Голосование по внесению поправок в Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля.
Помимо избирательных участков, люди голосовали на пеньках, багажниках машин и в других экстравагантных местах.